Завдяки добре скоординованим діям ЗСУ з артилерійським забезпеченням, росіяни зазнають значних втрат на цьому напрямі.

Вже стало відомо, що українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку.

За інформацією окупантів, українські сили розпочали наступ на території Курської області, що свідчить про можливе посилення операцій після старту наступальної кампанії на початку серпня. Детальніше про це розповів в ефірі "24 канали" полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан.

"Росіяни намагаються зупинити просування українських сил, використовуючи ракети "Іскандер" та інші системи на Сумщині. Водночас українська розвідка працює ефективно, і передові частини Збройних Сил України продовжують зміцнювати свої позиції", - зауважив експерт.

Тим часом, на південному сході, біля села Плехове, росія зосереджує свої сили, намагаючись вийти на Суджу, щоб відрізати основну лінію постачання українських підрозділів. Однак завдяки добре скоординованим діям ЗСУ з артилерійським забезпеченням росіяни зазнають значних втрат на цьому напрямі.

"Зараз відомо про використання російськими військами аеродромів у Таганрозі та Міллерово, які стали майданчиками для гелікоптерів та тактичних аеродромів. Однак після передислокації основної техніки російські літаки Су-25 були переміщені на далекі відстані від лінії фронту, зокрема на 300 км від основних бойових точок. - зауважив експерт.

Також важливими цілями українських дронів стали аеродроми, на яких зберігаються паливо-мастильні матеріали та склади, критичні для російської логістики.

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