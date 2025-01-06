Благодаря хорошо скоординированным действиям ВСУ с артиллерийским обеспечением, россияне терпят значительные потери на этом направлении.

Уже стало известно, что украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении.

По информации оккупантов, украинские силы начали наступление на территории Курской области, что свидетельствует о возможном усилении операций после старта наступательной кампании в начале августа. Детальнее об этом рассказал в эфире "24 канала" полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

"Россияне пытаются остановить продвижение украинских сил, используя ракеты "Искандер" и другие системы в Сумской области. В то же время украинская разведка работает эффективно, и передовые части Вооружённых Сил Украины продолжают укреплять свои позиции" - заметил эксперт.

Тем временем, на юго-востоке, возле села Плехово, россия сосредотачивает свои силы, пытаясь выйти на Суджу, чтобы отрезать основную линию снабжения украинских подразделений. Однако благодаря хорошо скоординированным действиям ВСУ с артиллерийским обеспечением, россияне терпят значительные потери на этом направлении.

"Сейчас известно об использовании российскими войсками аэродромов в Таганроге и Миллерово, которые стали площадками для вертолётов и тактических аэродромов. Однако после передислокации основной техники российские самолеты Су-25 были перемещены на дальние расстояния от линии фронта, в частности на 300 км от основных боевых точек" - заметил эксперт.

Также важными целями украинских дронов стали аэродромы, на которых хранятся топливо-смазочные материалы и склады, критичные для российской логистики.

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