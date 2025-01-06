Уже стало известно, что украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении.
По информации оккупантов, украинские силы начали наступление на территории Курской области, что свидетельствует о возможном усилении операций после старта наступательной кампании в начале августа. Детальнее об этом рассказал в эфире "24 канала" полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.
"Россияне пытаются остановить продвижение украинских сил, используя ракеты "Искандер" и другие системы в Сумской области. В то же время украинская разведка работает эффективно, и передовые части Вооружённых Сил Украины продолжают укреплять свои позиции" - заметил эксперт.
Тем временем, на юго-востоке, возле села Плехово, россия сосредотачивает свои силы, пытаясь выйти на Суджу, чтобы отрезать основную линию снабжения украинских подразделений. Однако благодаря хорошо скоординированным действиям ВСУ с артиллерийским обеспечением, россияне терпят значительные потери на этом направлении.
"Сейчас известно об использовании российскими войсками аэродромов в Таганроге и Миллерово, которые стали площадками для вертолётов и тактических аэродромов. Однако после передислокации основной техники российские самолеты Су-25 были перемещены на дальние расстояния от линии фронта, в частности на 300 км от основных боевых точек" - заметил эксперт.
Также важными целями украинских дронов стали аэродромы, на которых хранятся топливо-смазочные материалы и склады, критичные для российской логистики.
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