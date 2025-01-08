Оновлення торкнеться як вартості тарифів, так і їх доповнення.

Мобільний оператор «Київстар» передбачає оновлення вартості та умови низки тарифних планів, зокрема «ТВІЙ Безлім», «LOVE UA Світло 2024» та інші.

Зміни набудуть чинності з 15 січня 2025 року, пишуть на сайті Київстару.

Що зміниться?

Оновлення торкнеться як вартості тарифів, так і їх доповнення. Однак точні деталі щодо зміни цін наразі не розголошуються.

«З 15 січня 2025 року будуть змінені деякі умови тарифів передплати. Це стосуватиметься обсягів послуг та їх вартості», — зазначили в компанії.

Для користувачів тарифу «ТВІЙ Безлім» передбачено додатково 12,2 ГБ Інтернету в країнах, де діє послуга «Роумінг як вдома». Також переглянуто перелік країн, для яких діють спеціальні умови міжнародних дзвінків. Відповідно, тарифні хвилини поширюються на дзвінки до Бельгії, Норвегії та Швеції, тоді як для дзвінків в Узбекистан, Ізраїль та Китай будуть використовуватися стандартні тарифи.

Оновлені тарифи

Зміни торкнутися таких тарифів:

"ТВІЙ Безлім";

"ТВІЙ Максимум";

«LOVE UA Магніт»;

«LOVE UA Світло 2024»;

«LOVE UA Свобода 2024»;

«LOVE UA Безлім 2024»;

«LOVE UA Пісня 2024»;

"LOVE UA Сила 2024".

Нові умови для інтернету

Також, у тарифах «LOVE UA Пісня 2024» та «LOVE UA Сила 2024» вартість Інтернету за межами тарифного обсягу в країнах «Роумінг як вдома» становить 8 копійок за 1 мегабайт. Також буде уніфіковано оплату інтернету поза межами тарифу.

"Раніше при вичерпанні гігабайтів абоненти отримували додатково 500 МБ за 20 грн на день. Тепер за цю суму надається безлімітний інтернет без обмеження швидкості", — повідомили в "Київстарі".

Залишається очікувати на додаткові деталі від оператора, які, ймовірно, будуть оприлюднені ближче до дати змін.

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