Однак суд задовольнив позов "Запоріжгазу" та зобов'язав жінку компенсувати виявлену суму, що склала 278 474,95 грн.

Ленінський районний суд Запоріжжя ухвалив рішення на користь компанії "Запоріжгаз" і зобов'язав місцеву мешканку сплатити 278,4 тисячі гривень за газ.

Про це йдеться в матеріалах справи № 334/9866/23. Це сталося після того, як під час перевірки лічильника виявили втручання в його роботу.

Згідно з матеріалами справи № 334/9866/23, під час перевірки фахівці "Запоріжгазу" виявили сторонній отвір у вихідному патрубку лічильника, не передбачений конструкцією виробника. Це призвело до того, що обсяг газу, який проходив через лічильник, не обліковувався або обліковувався частково.

У відповідності до пункту 1 глави 3 розділу XI Кодексу ГРС, розрахунок обсягу необлікованого газу було здійснено за максимальними обсягами. Втім, відповідачка заперечила проти позову, зазначивши, що лічильник газу, незалежно від того, хто його придбав — споживач чи газорозподільна компанія, обов'язково проходить перевірку, а пломби на ньому встановлюються представниками газової компанії.

Жінка стверджувала, що втручання у внутрішню частину лічильника без пошкодження пломб неможливе, а на самих пломбах не було виявлено ознак перепломбування.

Однак суд задовольнив позов "Запоріжгазу" та зобов'язав жінку компенсувати виявлену суму, що склала 278 474,95 грн.

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