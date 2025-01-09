10 січня 2025 року, дізнайтеся яке сьогодні церковне свято за новим та старим календарем.

10 січня за новим церковним календарем православні згадують святого Григорія Ніського.

10 січня (23 січня за старим стилем) - день пам'яті Григорія Ніського, одного з найвідоміших християнських філософів і богословів.

Свято 10 січня за старим стилем - день пам'яті 20 тисяч мучеників із Нікомідії.

Святителю Григорію моляться про зміцнення здоров'я, удачі у справах та успіхи у навчанні та просять допомоги, якщо в сім'ї стався розлад.

З 10 січня починають планувати весняно-городні, польові та садові роботи, перевіряти насіння для посадки та готувати інвентар.

Якщо ж городу та саду немає – все одно потрібно добре попрацювати, щоб залучити удачу.

На вечерю готують м'ясо, за повір'ям, кожен, хто з'їсть 10 січня м'ясну страву, протягом року буде здоровим.

Що заборонено робити 10 січня:

Не можна лихословити, погано про інших думати.

Заборонено скаржитися на здоров'я без поважних причин.

Також не можна гадати та загадувати на майбутнє.

Народні прикмети та традиції на 10 січня:

дивилися, який день 10 січня , якщо ясна погода — літо буде спекотним і сухим.

Іній на деревах буде холодне літо.

Вітер південний — до червневого грозового, а якщо іній лежить на скиртах і стогах — літо буде дощовим.

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