10 січня за новим церковним календарем православні згадують святого Григорія Ніського.
10 січня (23 січня за старим стилем) - день пам'яті Григорія Ніського, одного з найвідоміших християнських філософів і богословів.
Свято 10 січня за старим стилем - день пам'яті 20 тисяч мучеників із Нікомідії.
Святителю Григорію моляться про зміцнення здоров'я, удачі у справах та успіхи у навчанні та просять допомоги, якщо в сім'ї стався розлад.
З 10 січня починають планувати весняно-городні, польові та садові роботи, перевіряти насіння для посадки та готувати інвентар.
Якщо ж городу та саду немає – все одно потрібно добре попрацювати, щоб залучити удачу.
На вечерю готують м'ясо, за повір'ям, кожен, хто з'їсть 10 січня м'ясну страву, протягом року буде здоровим.
Що заборонено робити 10 січня:
Не можна лихословити, погано про інших думати.
Заборонено скаржитися на здоров'я без поважних причин.
Також не можна гадати та загадувати на майбутнє.
Народні прикмети та традиції на 10 січня:
дивилися, який день 10 січня , якщо ясна погода — літо буде спекотним і сухим.
Іній на деревах буде холодне літо.
Вітер південний — до червневого грозового, а якщо іній лежить на скиртах і стогах — літо буде дощовим.
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