10 января по новому церковному календарю православные вспоминают святого Григория Нисского.
10 января (23 января по старому стилю) - день памяти Григория Нисского, одного из самых известных христианских философов и богословов.
Праздник 10 января по старому стилю - день памяти 20 тысяч мучеников из Никомидии.
Святителю Григорию молятся об укреплении здоровья, удачи в делах и успехах в учебе и просят помощи, если в семье случился разлад.
С 10 января начинают планировать весенне-огородные, полевые и садовые работы, проверять семена для посадки и готовить инвентарь.
Если же огорода и сада нет - все равно нужно хорошо потрудиться, чтобы привлечь удачу.
На ужин готовят мясо, по поверью, каждый, кто съест 10 января мясное блюдо, в течение года будет здоров.
Что запрещено делать 10 января:
Нельзя злословить, плохо о других думать.
Запрещено жаловаться на здоровье без уважительных причин.
Также нельзя гадать и загадывать на будущее.
Народные приметы и традиции на 10 января:
смотрели, какой 10 января день, если ясная погода — лето будет жарким и сухим.
Иней на деревьях — будет холодное лето.
Ветер южный — к грозовому июню, а если иней лежит на скирдах и стогах — лето будет дождливым.
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