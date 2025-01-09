10 января 2025 года, узнайте какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю.

10 января по новому церковному календарю православные вспоминают святого Григория Нисского.

10 января (23 января по старому стилю) - день памяти Григория Нисского, одного из самых известных христианских философов и богословов.

Праздник 10 января по старому стилю - день памяти 20 тысяч мучеников из Никомидии.

Святителю Григорию молятся об укреплении здоровья, удачи в делах и успехах в учебе и просят помощи, если в семье случился разлад.

С 10 января начинают планировать весенне-огородные, полевые и садовые работы, проверять семена для посадки и готовить инвентарь.

Если же огорода и сада нет - все равно нужно хорошо потрудиться, чтобы привлечь удачу.

На ужин готовят мясо, по поверью, каждый, кто съест 10 января мясное блюдо, в течение года будет здоров.

Что запрещено делать 10 января:

Нельзя злословить, плохо о других думать.

Запрещено жаловаться на здоровье без уважительных причин.

Также нельзя гадать и загадывать на будущее.

Народные приметы и традиции на 10 января:

смотрели, какой 10 января день, если ясная погода — лето будет жарким и сухим.

Иней на деревьях — будет холодное лето.

Ветер южный — к грозовому июню, а если иней лежит на скирдах и стогах — лето будет дождливым.

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