Розыск снимается только после вынесения постановления об административной ответственности, и это возможно только при личном присутствии нарушителя.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) активно занимаются розыском военнообязанных лиц, нарушающих правила военного учета, особенно в условиях военного положения и общей мобилизации .

Эксперты компании «INSEININ» объясняют , что розыск не направлен на уголовное преследование, а цель обеспечить присутствие нарушителей в ТЦК для составления протокола об административном правонарушении и наложении штрафа.

Юридическим основанием для розыска есть нарушение, предусмотренное статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Основные причины розыска включают в себя:

Отсутствие на военном учете по месту регистрации или работы.

Игнорирование повестки, полученной лично, по почте или через работодателя.

Уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Недостоверные или неполные военно-учетные данные.

Уклонение от взятия на военный учет или призыв.

Юристы объясняют, что после нарушения ТЦК обращается в полицию для административного задержания нарушителя. После задержания лицо доставляют в районный ТЦК, где составляют протокол и выносят постановление о наложении штрафа. Если нет оснований для отсрочки, нарушителя могут быть направлены на прохождение ВЛК для последующего призыва.

Следует отметить, что находящиеся в розыске военнообязанные не могут быть забронированы за предприятиями, а лицам, находящимся за границей, будут отказаны в оформлении паспортных документов.

Розыск снимается только после вынесения постановления об административной ответственности, и это возможно только при личном присутствии нарушителя, ведь дистанционное решение этого вопроса законодательством не предусмотрено.

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