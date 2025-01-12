Швидко вимкнувши телефон, ви знижуєте ймовірність пошкодження внутрішніх компонентів, а якщо у вашому стмарфоні ще й зйомна батарея - її теж потрібно оперативно вийняти.

Вода, що потрапляє всередину смартфона, може стати серйозною загрозою для його працездатності, однак не варто впадати у паніку — є кілька важливих кроків, які допоможуть мінімізувати шкоду.

Як кажуть експерти, головне — діяти швидко та обережно. Перший і найважливіший крок — вимкнути пристрій. Вода може порушити нормальну циркуляцію струму в мікросхемах, що призведе до короткого замикання. Швидко вимкнувши телефон, ви знижуєте ймовірність пошкодження внутрішніх компонентів. Якщо ваш пристрій старий і має знімну батарею, вийміть її. Це допоможе повністю знеструмити апарат.

Після того, як смартфон вимкнений, акуратно витріть всю вологу з корпусу. Використовуйте суху м'яку тканину, наприклад серветку з мікрофібри. Якщо у вас немає спеціальних серветок, можна скористатися звичайним рушником. Не забудьте протерти порти та роз'єми, використовуючи ватні палички або зубочистки.

Якщо ваш телефон потрапив у солону чи брудну воду, додатково протріть його 75-відсотковим ізопропіловим спиртом, змочивши в ньому мікрофібру. Це допоможе уникнути корозії контактів, адже сіль та інші забруднення можуть значно пошкодити електроніку. Далі витягніть SIM-карту та microSD-карту, якщо вони є у вашому пристрої. Якщо пристрій має електронну SIM-картку, цей крок можна пропустити.

Якщо ви не впевнені, що самостійно зможете відновити працездатність телефону, зверніться до професіоналів. Сервісний центр може допомогти з очищенням пристрою від вологи та заміною пошкоджених деталей. Якщо ж немає можливості відразу звернутися до сервісного центру, залиште телефон на кілька годин у сухому місці при кімнатній температурі. Для прискорення процесу висихання можна направити на нього повітря з вентилятора. Головне — не намагайтеся прискорити висихання за допомогою нагрівальних приладів, таких як фен, оскільки це може ще більше пошкодити смартфон.

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