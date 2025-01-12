Быстро выключив телефон, вы снижаете вероятность повреждения внутренних компонентов, а если в вашем стмарфоне еще и съемная батарея – ее тоже нужно оперативно вынуть.

Попадающая внутрь смартфона вода может стать серьезной угрозой для его работоспособности, однако не стоит впадать в панику — есть несколько важных шагов, которые помогут минимизировать вред.

Как говорят эксперты, главное — действовать быстро и осторожно. Первый и самый важный шаг – выключить устройство. Вода может нарушить нормальную циркуляцию тока в микросхемах, что приведет к короткому замыканию. Быстро выключив телефон, вы снижаете вероятность повреждения внутренних компонентов. Если устройство старое и имеет съемную батарею, извлеките ее. Это поможет полностью обесточить аппарат.

После того, как смартфон выключен, аккуратно протрите всю влагу из корпуса. Используйте мягкую сухую ткань, например салфетку из микрофибры. Если у вас нет специальных салфеток, можно воспользоваться обычным полотенцем. Не забудьте протереть порты и разъемы, используя ватные палочки или зубочистки.

Если телефон попал в соленую или грязную воду, дополнительно протрите его 75-процентным изопропиловым спиртом, смочив в нем микрофибру. Это поможет избежать коррозии контактов, ведь соль и другие загрязнения могут повредить электронику. Далее извлеките SIM-карту и microSD-карту, если они находятся в устройстве. Если устройство имеет электронную SIM-карту, этот шаг можно пропустить.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно восстановить работоспособность телефона, обратитесь к профессионалам. Сервисный центр может помочь с очисткой устройства от влаги и заменой поврежденных деталей. Если нет возможности сразу обратиться в сервисный центр, оставьте телефон на несколько часов в сухом месте при комнатной температуре. Для ускорения процесса высыхания можно направить на него воздух из вентилятора. Главное – не пытайтесь ускорить высыхание с помощью нагревательных приборов, таких как фен, поскольку это может еще больше повредить смартфон.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить смартфон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.