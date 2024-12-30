Мобільні телефони стали незамінною частиною нашого життя, однак з часом на них накопичується велика кількість файлів і даних, що займають багато місця в пам’яті.

Якщо ви постійно стикаєтесь із нестачею пам'яті і не можете використовувати ваш телефон на повну - не поспішайте купувати інший девайс.

Фахівці розповіли про способи, які допоможуть вирішити цю проблему.

Найпростішим способом звільнити місце є видалення непотрібних файлів і додатків. Для цього перейдіть у розділ «Сховище» або «Пам’ять» і перегляньте, які дані займають місце. Видаліть фото, відео, музику або документи, які більше не використовуєте. Також не забудьте очистити кошик і розділ «Завантаження» від зайвих файлів.

Додатки часто зберігають кеш-файли для швидшого доступу. Проте ці файли можуть займати значний обсяг пам’яті. Щоб звільнити місце, зайдіть у налаштування додатків і очистіть кеш у кожному з них. Вбудована функція в Android дозволяє це зробити швидко та без зайвих зусиль.

Якщо кеш не допоміг, спробуйте очистити дані додатків. Цей метод більш радикальний, бо видалить всі надіслані/отримані медіафайли, а також історію пошуку та авторизацію в акаунтах. Це зручно, якщо потрібно звільнити багато місця, але ви майте на увазі, що доведеться знову авторизуватися у додатках.

Для зберігання фото та відео не обов'язково використовувати тільки внутрішню пам'ять смартфона. Хмарні сервіси, такі як Google Диск, дозволяють зберігати файли без втрати якості. Вони також можуть автоматично завантажувати медіа в хмару, що значно заощадить місце на пристрої.

Багато моделей Android-смартфонів мають вбудовані інструменти для очищення пам’яті, такі як утиліта «Оптимізація» або «Очищення». Вони допомагають знаходити й видаляти непотрібні файли, дублікати або великі папки, звільняючи місце без сторонніх додатків.

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