У таких випадках працівники, які були заброньовані, втрачають цей статус.

Після 28 лютого в Україні завершується термін бронювання для частини військовозобов'язаних, що означає, що вони можуть бути мобілізовані до Збройних Сил України.

За словами Олександра Федієнка, члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, бронювання військовозобов’язаних, яке діє на підприємствах, припиняється у разі втрати ним статусу критичності або невідповідності визначеним критеріям. У таких випадках працівники, які були заброньовані, втрачають цей статус.

"Враховуючи що такі військовозобов'язані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати таких військовозобов'язаних. Все в межах закону", - каже він.

Словом, представники ТЦК та органи місцевого самоврядування його йдуть на зустріч оборонним підприємствам та компаніям у сфері зв’язку та енергетики, надаючи час для перебронювання працівників.

Федієнко також пояснив, що бронювання працівників, переважно з агропромислового сектору, створюється за потреб у виробництві продукції для військових.

«Мобілізаційне завдання має бути таким, щоб підприємство могло його виконати», — сказав він.

Водночас бронювання працівника надається Міністерством економіки. Якщо навіть підприємство на деякий час втратило мобілізаційне завдання, бронювання працівника буде чинним.

Олександр Федієнко акцентував, що важливо знайти баланс між забезпеченням потреб критично важливих підприємств та мобілізацією для поповнення ЗСУ й інших військових формувань. Після 28 лютого частина заброньованих осіб буде мобілізована до лав армії.

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