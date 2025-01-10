После 28 февраля в Украине завершается срок бронирования для части военнообязанных, что означает, что они могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины.

По словам Александра Федиенко, члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, действующего на предприятиях бронирования военнообязанных прекращается в случае утраты им статуса критичности или несоответствия определенным критериям. В таких случаях забронированные работники теряют этот статус.

"Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать таких военнообязанных. Все в рамках закона", - говорит он.

Словом, представители ТЦК и органы местного самоуправления идут на встречу оборонным предприятиям и компаниям в сфере связи и энергетики, предоставляя время для перебронирования работников.

Федиенко также пояснил, что бронирование работников преимущественно из агропромышленного сектора создается за счет потребностей в производстве продукции для военных.

«Мобилизационная задача должна быть такой, чтобы предприятие могло ее выполнить», — сказал он.

В то же время, бронирование работника предоставляется Министерством экономики. Если даже предприятие на время потеряло мобилизационное задание, бронирование работника будет действующим.

Александр Федиенко подчеркнул, что важно найти баланс между обеспечением потребностей критически важных предприятий и мобилизацией для пополнения ВСУ и других военных формирований. После 28 февраля часть забронированных лиц будет мобилизована в ряды армии.

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