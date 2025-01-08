Вирок набере чинності після завершення строку на апеляційне оскарження.

Комінтернівський районний суд Харкова 31 грудня 2024 року ухвалив вирок у справі військовослужбовця, якого звинуватили в незаконному придбанні та зберіганні психотропних речовин без наміру збуту.

Згідно з оприлюдненим вироком, поліцейські зупинили чоловіка на вулиці Дмитра Коцюбайла. Під час перевірки він самостійно зізнався у наявності забороненої речовини. Слідчо-оперативна група вилучила у нього прозорий зіп-пакет із жовтуватою кристалічною речовиною.

Експертиза підтвердила, що це була психотропна речовина PVP вагою 0,595 грама.

Обвинувачений визнав свою провину та заявив, що придбав речовину для особистого використання. Він погодився на спрощену процедуру розгляду справи без участі сторін у судових засіданнях.

Судове рішення

Дії військовослужбовця були кваліфіковані за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком на один рік.

Однак суд врахував кілька обставин: щире каяття, мобілізацію обвинуваченого, відсутність стабільного доходу та неможливість сплати штрафу через скрутне фінансове становище. У результаті підсудного звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Умови випробувального терміну

Протягом року чоловік зобов’язаний:

регулярно реєструватися в органах пробації;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від виїзду за межі України без дозволу.

Подальші перспективи

Вирок набере чинності після завершення строку на апеляційне оскарження. Однак у межах спрощеної процедури оскарження рішення не передбачено, оскільки судові слухання не проводилися.

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