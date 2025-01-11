Гороскоп на 11 січня для всіх знаків Зодіаку, наша пристрасть до переконань може спричинити конфлікт.

Гороскоп на 11 січня для всіх знаків Зодіаку, хоча ми можемо не розуміти інтелектуально все, що відбувається, ми, швидше за все, можемо довіряти тому, що змушує нас почуватися добре фізично.

Гороскоп на 11 січня для всіх знаків Зодіаку:

Овен

21 березня – 19 квітня

Агресивний захист своїх переконань може здатися вам способом підвищити свій соціальний статус у цей час, оскільки ви можете бачити себе представником великої групи людей.

Однак, може бути дуже легко захопитися. Якщо ви перейдете межу в заявах чи діях, які не є раціональними, навіть люди на вашому боці можуть відштовхнути вас. Ви все ще можете зробити кілька хороших зауважень сьогодні, але вам, ймовірно, слід зупинитися раніше, ніж ви вважаєте за необхідне.

Телець

20 квітня-20 травня

У цей час у вас може виникнути туга за пригодами - яка може проявитися у формі розпалювання драми з друзями, якщо ви не знайдете для цього здорового виходу. Навіть якщо ви відчуваєте тиск, який змушує вас вести відповідальне життя і робити те, чого від вас очікують авторитетні постаті, у вас, ймовірно, є щось, що хоче більшого хвилювання. Ніхто інший не може по-справжньому зробити це для вас, тому вам, можливо, доведеться знайти спосіб бути чесним у своїх бажаннях.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Вирішити, хто має право приймати важливі рішення у ваших відносинах, може бути не так просто, як вам хотілося б. Якщо немає чіткої відповіді, заснованої на загальноприйнятій традиції, ви можете спокуситися звернутися до духовності, але це може лише ускладнити ситуацію. Якщо ви та інша людина можете бути чесними один з одним щодо будь-яких моментів, у яких ваша поточна ситуація не відповідає звичайним правилам, ви можете разом виробити творче рішення.

Рак

21 червня-22 липня

Переконання, що це ваш обов'язок жертвувати заради своєї роботи, може мотивувати вас старанно працювати сьогодні. Однак, якщо ви бачите, що інші не дотримуються правил, які так міцно пов'язують вас, ви можете обуритися. Протистояння їм щодо ваших розчарувань може бути плідним, навіть якщо ви не отримаєте бажаних результатів. Ці правила можуть існувати здебільшого у вас у голові! Ваші колеги можуть показати вам докази того, що можна бути відданим своїй роботі таким чином, що також допускає особисті межі.

Лев

23 липня – 22 серпня

Можливо, ви хочете сьогодні заявити про себе, але хтось інший може виявитися у вас на шляху. Найнеприємніше в тому, що ви можете виявити межі іншої людини, наступивши на них, ненавмисно спричинивши біль або конфлікт у процесі. Якщо ви починаєте бачити, що це перетворюється на шаблон, вам, можливо, краще безпосередньо запитати іншу людину, чого вона ДІЙСНО хоче, щоб ви зробили. Хоча відкрите обговорення динаміки влади може лякати, воно може дати вам реальні рішення.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Зараз у ваших планах може бути виконання безлічі домашніх справ, але інші, кому ви, можливо, захочете допомогти можуть бути не на тій же хвилі. Якщо ви не дасте їм можливості чесно зізнатися у відсутності інтересу, вони можуть зрештою – навмисно чи випадково – саботувати вас.

Займайтеся домашніми проектами тільки в тому випадку, якщо у вас дійсно достатньо ентузіазму, щоб зробити їх самостійно! Якщо є щось цікавіше, ніж ви хотіли б зайнятися, подумайте про те, щоб зайнятися цим.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Роздратування від, здавалося б, нескінченного навантаження може спровокувати вас на те, щоб зриватися на інших. З іншого боку, ідея розпочати серйозну розмову про більш справедливий поділ обов'язків може вас паралізувати.

Навіть якщо це потенційно може вирішити вашу проблему, ви можете боятися, що хтось інший буде емоційно засмучений непередбачуваним чином, у той час як тепер ви принаймні можете контролювати свої власні єхидні коментарі. Робіть все, що можете, але ризик може виявитися кращим, ніж ви очікуєте.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Сьогодні вас можуть спокусити імпульсивні покупки - не стільки через конкретну річ, яку ви хочете купити, скільки через задоволення сказати «так», коли дратівливі обставини будинку продовжують говорити вам «ні».

Замість того, щоб відкривати гаманець, спробуйте поговорити з кимось про свої розчарування.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Бути бунтарем без причини може зараз вас засмучувати. У вас може бути енергія, яку можна спалити, але знайти щось, що видасться вам досить значущим, щоб направити її на щось, може бути складним завданням.

На щастя, ваша рутинна робота сьогодні може виявитися більш інтенсивною, ніж зазвичай! готові показати, на що ви здатні!

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Ви можете думати, що успішно приховуєте свої складні почуття до оточуючих, але будь-яке обурення може бути менш прихованим, ніж ви думаєте, в тому, як ви говорите. Хоча ви можете бути стурбовані тим, щоб добре виглядати, вам, можливо, краще бути чесним.

Якщо люди можуть сказати, що щось не так, вони можуть бути раді дізнатися, що це насправді. Проблема, яку вони уявляють тим часом, може бути гіршою, ніж ваша справжня образа, тому не відкладайте припинення домислів.

Водолій

20 січня – 18 лютого

У вас може бути сильне бажання справити враження на друзів, але ваші зусилля можуть напружувати ваші фінанси або навіть ваші цінності. Якщо ви відчуваєте, що вас недостатньо для інших таким, яким ви є, вам, можливо, слід зосередитися на тому, щоб стати найкращим другом для себе!

Проведення деякого часу на самоті може допомогти вам відновити зв'язок із тим, що змушує вас почуватися в безпеці. Те, як інші дбають про себе, може не підходити вам, тому шануйте свої унікальні бажання.

Риби

19 лютого-20 березня

В даний час вами може опанувати жага визнання, оскільки отримання підтвердження від зовнішнього світу може здатися найкращим способом дозволити вашу невпевненість у тому, хто ви є.

Хоча ваші амбіції справді можуть призвести вас до вартих досягнень, спілкування з друзями може допомогти вам залишатися достатньо приземленим, щоб насолоджуватися будь-якими нагородами здоровим чином. Ваші друзі можуть дати вам можливість висловити свою химерну людську натуру без тиску необхідності бути більшим, ніж життя.

Читайте також:

Знаки Зодіаку із сильною інтуїцією: хто добре розуміє людей згідно з астрологією

Найсильніші знаки Зодіаку на думку астрологів: хто у рейтингу

Який знак Зодіаку найкраще одягається: астрологи склали рейтинг "найстильніших".