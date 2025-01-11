Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака, хотя мы можем не понимать интеллектуально все, что происходит, мы, скорее всего, можем доверять тому, что заставляет нас чувствовать себя хорошо физически.

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Агрессивная защита своих убеждений может показаться вам способом повысить свой социальный статус в это время, поскольку вы можете видеть себя представителем большой группы людей.

Однако, может быть слишком легко увлечься. Если вы перейдете черту в заявлениях или действиях, которые не являются рациональными, даже люди на вашей стороне могут оттолкнуть вас. Вы все еще можете сделать несколько хороших замечаний сегодня, но вам, вероятно, следует остановиться раньше, чем вы считаете необходимым.

Телец

20 апреля-20 мая

В это время у вас может возникнуть тоска по приключениям — которая может проявиться в форме разжигания драмы с друзьями, если вы не найдете для этого здорового выхода. Даже если вы чувствуете давление, заставляющее вас вести ответственную жизнь и делать то, чего от вас ожидают авторитетные фигуры, в вас, вероятно, есть что-то, что хочет большего волнения. Никто другой не может по-настоящему сделать это для вас, поэтому вам, возможно, придется найти способ быть честным в своих желаниях.

Близнецы

21 мая – 20 июня

Решить, кто имеет право принимать важные решения в ваших отношениях, может быть не так просто, как вам бы хотелось. Если нет четкого ответа, основанного на общепринятой традиции, вы можете поддаться искушению обратиться к духовности, но это может только усложнить ситуацию. Если вы и другой человек можете быть честны друг с другом относительно любых моментов, в которых ваша текущая ситуация не соответствует обычным правилам, вы можете вместе выработать творческое решение.

Рак

21 июня-22 июля

Убеждение, что это ваш долг — жертвовать ради своей работы, может мотивировать вас усердно работать сегодня. Однако, если вы видите, что другие не следуют правилам, которые так крепко вас связывают, вы можете возмутиться. Противостояние им по поводу ваших разочарований может быть плодотворным, даже если вы не получите желаемых результатов. Эти правила могут существовать в основном у вас в голове! Ваши коллеги могут показать вам доказательства того, что можно быть преданным своей работе таким образом, который также допускает личные границы.

Лев

23 июля – 22 августа

Возможно, вы хотите сегодня заявить о себе, но кто-то другой может оказаться у вас на пути. Самое неприятное в том, что вы можете обнаружить границы другого человека, наступив на них, непреднамеренно причинив боль или конфликт в процессе. Если вы начинаете видеть, что это превращается в шаблон, вам, возможно, лучше напрямую спросить другого человека, чего он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочет, чтобы вы сделали. Хотя открытое обсуждение динамики власти может пугать, оно также может дать вам реальные решения.

Дева

23 августа – 22 сентября

Сейчас в ваших планах может быть выполнение множества домашних дел, но другие, кому вы, возможно, захотите помочь, могут быть не на той же волне. Если вы не дадите им возможности честно признаться в отсутствии интереса, они могут в конечном итоге — намеренно или случайно — саботировать вас.

Занимайтесь домашними проектами только в том случае, если у вас действительно достаточно энтузиазма, чтобы сделать их самостоятельно! Если есть что-то более интересное, чем вы хотели бы заняться, подумайте о том, чтобы заняться этим.

Весы

23 сентября – 22 октября

Раздражение от, казалось бы, бесконечной нагрузки может спровоцировать вас на то, чтобы срываться на других. С другой стороны, идея начать серьезный разговор о более справедливом разделении обязанностей может вас парализовать.

Даже если это потенциально может решить вашу проблему, вы можете бояться, что кто-то другой будет эмоционально расстроен непредсказуемым образом, в то время как теперь вы, по крайней мере, можете контролировать свои собственные ехидные комментарии. Делайте все, что можете, но риск может оказаться лучше, чем вы ожидаете.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Сегодня вас могут соблазнить импульсивные покупки — не столько из-за конкретной вещи, которую вы хотите купить, сколько из-за удовольствия сказать «да», когда раздражающие обстоятельства дома продолжают говорить вам «нет».

Вместо того чтобы открывать кошелек, попробуйте поговорить с кем-то о своих разочарованиях. Даже если они не могут избавиться от обстоятельств, которые вас ограничивают, само по себе чувство того, что вас просто видят и слышат, может быть большим облегчением.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Быть бунтарем без причины может сейчас вас расстраивать. У вас может быть энергия, которую можно сжечь, но найти что-то, что покажется вам достаточно значимым, чтобы направить ее на что-то, может быть сложной задачей.

К счастью, ваша рутинная работа сегодня может оказаться более интенсивной, чем обычно! Проблема, которая возникает, когда вы делаете другие дела, может оказаться именно тем вызовом, которого вы жаждете. Возможно, в этом даже будет финансовое вознаграждение для вас, так что будьте готовы показать, на что вы способны!

Козерог

22 декабря – 19 января

Вы можете думать, что успешно скрываете свои сложные чувства к окружающим, но любое негодование может быть менее скрыто, чем вы думаете, в том, как вы говорите. Хотя вы можете быть обеспокоены тем, чтобы хорошо выглядеть, вам, возможно, лучше быть честным.

Если люди уже могут сказать, что что-то не так, они могут быть рады узнать, что это на самом деле. Проблема, которую они воображают тем временем, может быть хуже, чем ваша настоящая обида, поэтому не откладывайте прекращение домыслов.

Водолей

20 января – 18 февраля

У вас может быть сильное желание произвести впечатление на друзей, но ваши усилия могут напрягать ваши финансы или даже ваши ценности. Если вы чувствуете, что вас недостаточно для других таким, какой вы есть, вам, возможно, следует сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим другом для себя!

Проведение некоторого времени в одиночестве может помочь вам восстановить связь с тем, что заставляет вас чувствовать себя в безопасности. То, как другие заботятся о себе, может не подходить вам, поэтому уважайте свои уникальные желания.

Рыбы

19 февраля-20 марта

В настоящее время вами может овладеть жажда признания, поскольку получение подтверждения от внешнего мира может показаться лучшим способом разрешить вашу неуверенность в том, кто вы есть.

Хотя ваши амбиции действительно могут привести вас к стоящим достижениям, общение с друзьями может помочь вам оставаться достаточно приземленным, чтобы наслаждаться любыми наградами здоровым образом. Ваши друзья могут дать вам возможность выразить свою причудливую человеческую натуру без давления необходимости быть больше, чем жизнь.

Читайте также:

Знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии

Самые сильные знаки Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге

Какой знак Зодиака лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".