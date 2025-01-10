Український комік зі "Студії Квартал-95" Юрій Великий не впустив можливості пожартувати над черговим абсурдним відеороликом, створеним російськими пропагандистами.

Цього разу об'єктом його пародії став сюжет, де російська ППО знищує Санта-Клауса, що летить над Кремлем. В оригінальному відео, яке активно розповсюджується у російських Telegram-каналах, дія розгортається на Червоній площі, прикрашеній у радянському стилі.

Росіяни фотографуються біля ялинок, доки у небі з'являється добродушний Санта. Його упряжка, завантажена подарунками, зокрема "ракетами НАТО", несподівано стає метою російської ракети. Перш ніж бути знищеним, Санта встигає побажати: Хо-хо-хо, щасливого Нового року, росія!

Після вибуху з'являється російський Дід Мороз, який разом із оператором ППО заявляє: «Все, мету знищено. Нічого іноземного нам у нашому небі не треба. З Новим роком!». Цей ролик почали масово критикувати у мережі, не втримався і артист.

Юрій Великий як майстер пародій вирішив додати своєї іронії до цього "шедевра".

В образі режисера Микити Міхалкова він представив ролик із саркастичним коментарем: "Прямо перед Новим роком на екранах росТВ вийшов невеликий пропагандистський ролик, в якому російське ППО стріляє по Санта-Клаусу, що летить в небі. Мені абсолютно незрозумілий політ фантазії тих, хто за ", але, з іншого боку, я в цьому не особливо й знаюся. Кого хочеш 'рознесе'.

Ролик Великого вже став хітом серед глядачів, які оцінили його тонкий гумор та здатність перетворювати навіть найабсурдніші сюжети у приводи для сміху.

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