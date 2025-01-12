Однак, не всі знають, що є певні правила щодо перевезення багажу та особистих речей, яких варто дотримуватися у маршрутках.

На сайті Верховної Ради України розповіли, які речі не можна перевозити в маршрутках у 2025 році.

Перш за все, заборонено перевозити великогабаритні речі, розміри яких перевищують 100x50x30 см, а також вантажі вагою більше ніж 40 кг або довжиною понад 190 см. У разі порушення цих норм пасажира можуть попросити залишити транспортний засіб або відмовити у поїздці. Важливо пам’ятати, що контролер має право перевірити розміри та вагу багажу за допомогою спеціальних інструментів — рулетки чи ручних ваг.

Що стосується ручного багажу, то безкоштовно можна перевозити речі вагою до 30 кг. Для перевезення багажу вагою від 30 до 40 кг потрібно придбати додатковий квиток. У маршрутках дозволено перевозити невеликі предмети, такі як садовий інвентар, дитячі візочки, велосипеди, санки або невеликі клітки для тварин. Але пасажири повинні пам’ятати, що не можна перевозити вибухові, легкозаймисті, отруйні чи їдкі речовини, а також наркотики.

Що ж стосується домашніх тварин, таких як собаки чи коти, їх можна перевозити за умови, що тварина знаходиться в наморднику та на короткому повідку. Контролер або водій можуть попросити показати ветеринарний паспорт тварини. Якщо документа немає, пасажиру можуть відмовити у проїзді.

Окрім перевезення багажу, є й інші важливі правила поведінки в маршрутках. Наприклад, категорично заборонено палити, відволікати водія під час руху, слухати музику або дивитися відео без навушників, а також перебувати в кабіні водія. Заборонено також користуватися аварійним обладнанням без нагальної потреби, голосно розмовляти телефоном або бути в нетверезому стані.

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