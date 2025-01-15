В Україні викрили нову шахрайську схему, яка полягає у використанні мобільних номерів, залишених під лобовим склом автомобіля, для доступу до персональних даних власників.

Зловмисники використовують номер телефону, номерні знаки та VIN-код автомобіля, щоб через відкриті бази даних дістатися до особистої інформації водія.

Про це для mauto розповів працівник правоохоронних органів. Він зазначає, що доступ до особистих даних водіїв відкриває їм шлях до різних шахрайств.

Одна з найпоширеніших схем - коли шахраї телефонують і представляються співробітниками правоохоронних органів або страховими агентами і звинувачують водія у вигаданих правопорушеннях. Вони вимагають негайної сплати штрафу або грошової компенсації. Інша схема полягає у викраденні номерних знаків або коліс автомобіля. Після викрадення майна зловмисники залишають записку з номером телефону, пропонуючи повернути вкрадене за викуп.

У деяких випадках шахраї використовують отриману інформацію для викрадення автомобіля або його перереєстрації. Завдяки доступу до VIN-коду та інших даних вони можуть фальсифікувати документи на автомобіль.

Для того, щоб убезпечити себе від таких афер, правоохоронець радить водіям не залишати свою персональну інформацію на видному місці в автомобілі. Якщо необхідно залишити контактні дані для зв’язку з іншими водіями, краще скористатися анонімними способами комунікації, наприклад, спеціальними додатками. Важливо також регулярно перевіряти автомобіль на наявність пошкоджень або слідів втручання, особливо у районах з високим скупченням транспорту.

У разі викрадення номерних знаків або інших частин автомобіля слід негайно звертатися до поліції та фіксувати інцидент, підсумовує працівник поліції.

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