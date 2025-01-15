В Украине разоблачена новая мошенническая схема, которая заключается в использовании мобильных номеров, оставленных под лобовым стеклом автомобиля, для доступа к персональным данным владельцев.

Злоумышленники используют номер телефона, номерные знаки и VIN-код автомобиля, чтобы через открытые базы данных добраться до личной информации водителя.

Об этом для mauto рассказал работник правоохранительных органов. Он отмечает, что доступ к личным данным водителей открывает им путь к разным мошенничествам.

Одна из самых распространенных схем – когда мошенники звонят по телефону и представляются сотрудниками правоохранительных органов или страховыми агентами и обвиняют водителя в вымышленных правонарушениях. Они требуют немедленного уплаты штрафа или денежной компенсации. Другая схема заключается в угоне номерных знаков или колес автомобиля. После угона имущества злоумышленники оставляют записку с номером телефона, предлагая вернуть украденное за выкуп.

В некоторых случаях мошенники используют полученную информацию для угона автомобиля или его перерегистрации. Благодаря доступу к VIN-коду и другим данным, они могут фальсифицировать документы на автомобиль.

Для того чтобы обезопасить себя от таких афер, правоохранитель советует водителям не оставлять свою персональную информацию на видном месте в автомобиле. Если необходимо оставить контактные данные для связи с другими водителями, лучше использовать анонимные способы коммуникации, например, специальные приложения. Важно также регулярно проверять автомобиль на наличие повреждений или следов вмешательства, особенно в районах с высоким скоплением транспорта.

В случае угона номерных знаков или других частей автомобиля следует немедленно обращаться в полицию и фиксировать инцидент, заключает работник полиции.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.