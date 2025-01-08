Кошти в обох випадках збирав саме фігурант справи, який координував свої дії з іншими учасниками афери.

У Києві пенсіонери стали жертвами шахраїв, які обманом видурювали великі суми грошей.

За інформацією, опублікованою в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у вироку суду йдеться про два випадки шахрайства.

Зловмисники діяли за схемою, лякаючи літніх людей вигаданими історіями про серйозні проблеми їх близьких.

У першому випадку аферисти зателефонували літній жінці, видаючи себе за її сусідку, яка нібито потрапила до лікарні після ДТП. Вони повідомили, що на лікування терміново потрібні гроші, і через кілька годин "довірена особа" забрала у жінки 40 тисяч гривень.

У другому випадку зловмисники переконали пенсіонера, що його дружина нібито стала винуватицею ДТП, у якій постраждала людина, що згодом померла. Шахраї запевнили чоловіка, що задля уникнення кримінальної відповідальності необхідно виплатити "компенсацію". Спочатку він передав 100 тисяч гривень, а пізніше ще 200 тисяч.

Загалом зловмисники заволоділи 340 тисячами гривень. Кошти в обох випадках збирав саме фігурант справи, який координував свої дії з іншими учасниками афери.

Суд визнав чоловіка винним у шахрайстві за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому призначено чотири роки позбавлення волі, проте покарання було замінено на трирічний випробувальний термін. У цей час засуджений може залишити країну лише за дозволом, повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання, регулярно з'являтися до органу пробації, а також знайти роботу або звернутися до служби зайнятості. Окрім цього, він має вибачитися перед потерпілими.

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