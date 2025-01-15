Згідно з 47 статтею Конституції України, кожен має право на житло, і держава повинна забезпечити умови для самостійного будівництва, покупки чи оренди житла.

Українці, які не мають власного житла, можуть спробувати отримати його від держави у 2025 році, але для цього вони повинні відповідати певним умовам.

Закон "Про житловий фонд соціального призначення" визначає категорії громадян, які мають право на безплатне житло або на його надання за доступною ціною.

До категорій громадян, які можуть претендувати на безплатне житло у 2025 році, належать: тяжкохворі особи, яким потрібне окреме проживання (за умови документального підтвердження). Мешканці аварійних будинків, де існує загроза для життя. Вони можуть бути терміново переселені в тимчасове житло. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які мають право на житло після закінчення навчальних закладів. Особи, що потребують покращення житлових умов — такі громадяни можуть стати на загальну чергу.

Перші три категорії мають право на житло позачергово, а для четвертої категорії передбачено постановку в чергу. Щоб потрапити до черги на соціальне житло, потрібно відповідати одній з вимог: житлові умови не відповідають нормам (менше 7 кв. м на людину); середньомісячний дохід родини менший за прожитковий мінімум або вартість оренди житла; громадянин є внутрішньо переміщеною особою і не має житла на підконтрольній Україні території.

Для включення до черги необхідно надати документи, що підтверджують ці умови. Враховуються всі доходи родини, зокрема зарплата, пенсії, соціальні виплати та інші доходи. Якщо хтось приховає доходи чи майно, це може позбавити його права на чергу.

До пільгових категорій, які отримають житло позачергово, належать: дружини та чоловіки загиблих ветеранів війни; реабілітовані жертви репресій; інваліди війни та ветерани бойових дій; постраждалі від Чорнобильської катастрофи; діти-сироти та діти з інвалідністю; особи, які втратили житло через стихійне лихо; багатодітні сім’ї (від п’яти дітей).

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