Якщо пенсіонер втрачає право на пільгу, він може звернутися до Пенсійного фонду для оформлення субсидії на загальних умовах.

Пенсійний фонд України передбачає зміни, які можуть позбавити частини пенсіонерів права на пільгове забезпечення комунальних послуг.

Нововведення стосуються перегляду умов надання пільг, зокрема врахування рівня доходів громадян, інформує Пенсійний фонд України.

Кому загрожує втрата пільг?

Державна підтримка, яка забезпечує повну компенсацію житлово-комунальних послуг, доступна пенсіонерам, які працюють вчителями в сільській місцевості. Проте деякі з них можуть втратити цей привілей. Причиною може стати зміна місця проживання або збільшення доходів, зазначають у Пенсійному фонді.

Якщо пенсіонер втрачає право на пільгу, він може звернутися до Пенсійного фонду для оформлення субсидії на загальних умовах.

Умови для збереження пільги

Щоб зберегти право на пільгове забезпечення, пенсіонер повинен відповідати наступним вимогам:

Проживати в сільській місцевості як під час трудової діяльності, так і після виходу на пенсію.

Сума доходів за останні шість місяців не повинна перевищувати 4 240 гривень.

Важлива інформація щодо субсидій

Субсидія надається строком на 12 місяців з моменту звернення, але не довше, ніж до кінця календарного року. Користуватися знижкою може сам пенсіонер, повідомляють у Пенсійному фонді.

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