Согласно статье 47 Конституции Украины, каждый имеет право на жилье, и государство должно обеспечить условия для самостоятельного строительства, покупки или аренды жилья.

Украинцы, у которых нет собственного жилья, могут попытаться получить его от государства в 2025 году, но для этого они должны соответствовать определенным условиям.

Закон "О жилом фонде социального назначения" определяет категории граждан, имеющих право на бесплатное жилье или на его предоставление по доступной цене.

К категориям граждан, которые могут претендовать на бесплатное жилье в 2025 году, относятся: тяжелобольные лица, нуждающиеся в отдельном проживании (при условии документального подтверждения). Жители аварийных домов, где существует угроза жизни. Они могут быть срочно переселены во временное жилье. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, имеющие право на жилье после окончания учебных заведений. Лица, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, такие граждане могут стать на общую очередь.

Первые три категории имеют право на жилье вне очереди, а для четвертой категории предусмотрена постановка в очередь. Чтобы попасть в очередь на социальное жилье, нужно отвечать одному из требований: жилищные условия не соответствуют нормам (менее 7 кв. м на человека); среднемесячный доход семьи меньше прожиточного минимума или стоимости аренды жилья; гражданин является внутренне перемещенным лицом и не имеет жилья на подконтрольной Украине территории.

Для включения в очередь необходимо предоставить документы, подтверждающие эти условия. Учитываются все доходы семьи, в том числе зарплата, пенсии, социальные выплаты и другие доходы. Если кто-нибудь скроет доходы или имущество, это может лишить его права на очередь.

К льготным категориям, которые получат жилье вне очереди, относятся: супруги и мужья погибших ветеранов войны; реабилитированные жертвы репрессий; инвалиды войны и ветераны боевых действий; пострадавшие от Чернобыльской катастрофы; дети-сироты и дети с инвалидностью; лица, потерявшие жилье из-за стихийного бедствия; многодетные семьи (от пяти детей).

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