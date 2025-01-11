Нарахування субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) запрацює в Україні з 29 січня.

Для оформлення субсидій на оренду житла для ВПО потрібно звернутися до Пенсійного фонду або у ЦНАП.

Так, з 29 січня 2025 року починається програма виплат субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Програма передбачає часткову компенсацію оплати оренди житла, допомагаючи тим, хто опинився в складних життєвих умовахю

Право на отримання субсидії мають переселенці, які проживають у Луганській, Донецькій, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Субсидія на оренду житла для ВПО призначатиметься родинам, чиї витрати на орендоване житло перевищують 20% сукупного доходу сім’ї або особи.

Розмір субсидії на оренду житла для ВПО буде визначатися індивідуально з урахуванням рівня доходів родини, числа членів родини та вартості оренди житла і не впливатиме на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.

Для оформлення субсидій на оренду житла для ВПО необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України чи ЦНАП та надати офіційний договір оренди житла.

Обов’язковою умовою для отримання субсидії є наявність офіційного договору оренди, що захищає права орендаря та орендодавця.

Договір можна буде оформити у відділеннях Пенсійного фонду або онлайн.

Джерело: ukrinform.

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