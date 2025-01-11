Назначение субсидий на аренду жилья для ВПЛ начнется в конце января 2025 года.

Начисление субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) заработает в Украине с 29 января.

Для оформления субсидий на аренду жилья для ВПЛ нужно обратиться в Пенсионный фонд или в ЦНАП.

Так, с 29 января 2025 г. начинается программа выплат субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Программа предусматривает частичную компенсацию оплаты аренды жилья, помогая тем, кто оказался в сложных жизненных условиях.

Право на получение субсидии имеют переселенцы, проживающие в Луганской, Донецкой, Херсонской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет назначаться семьям, чьи расходы на арендуемое жилье превышают 20% совокупного дохода семьи или лица.

Размер субсидии на аренду жилья для ВПЛ будет определяться индивидуально с учетом уровня доходов семьи, числа членов семьи и стоимости аренды жилья и не влияет на получение субсидии на оплату коммунальных услуг.

Для оформления субсидий на аренду жилья для ВПЛ необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины или ЦНАП и предоставить официальный договор аренды жилья.

Обязательным условием для получения субсидии является наличие официального договора аренды, защищающего права арендатора и арендодателя.

Договор можно будет оформить в отделениях Пенсионного фонда или онлайн.

Источник: ukrinform.

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