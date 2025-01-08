Пенсійний фонд України оголосив про зміни в обрахунку доходів для призначення субсидій, що були затверджені постановою Кабінету Міністрів.

Відтепер окремі державні виплати, зокрема "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", не включатимуться до загального доходу сім’ї, інформує Пенсійний фонд України.

Як це вплине на виплати субсидій

Згідно з оновленими правилами, кошти, отримані в рамках зазначених програм, не враховуватимуться при визначенні права на отримання житлових субсидій.

Ці зміни стосуються також виплат, що залежать від безготівкової оплати товарів українського виробництва в межах програми "Зроблено в Україні". Новий підхід впливає на порядок надання пільг, де основним критерієм залишається середньомісячний дохід сім’ї.

Важливо знати!

Як уточнюється в постанові Кабміну № 389 від 4 червня 2015 року, одноразові виплати за програмами "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" більше не включаються до загального доходу для визначення права на субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Також Politeka писала про те, що українці, які отримують державну допомогу, соціальні виплати чи пільги, зобов’язані вносити зміни до відповідних реєстрів протягом 30 календарних днів у разі оновлення персональних даних.

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