Також важливо, що якщо працівник залишає робоче місце, але знаходиться на підприємстві, це не визнано прогулом.

В Україні немає чітко визначеного списку причин для звільнення працівника за пропуск без поважної причини, однак роботодавець має право припинити трудові відносини, якщо працівник прогулює роботу.

За повідомленням Державної служби з питань праці у Львівській області, звільнення може відбутися у випадку, якщо працівник без поважної причини не з’являється на роботі.

Відповідно до Кодексу законів про працю, прогулом вважається відсутність людини на роботі більше трьох годин упродовж робочого дня.

Також важливо, що якщо працівник залишає робоче місце, але знаходиться на підприємстві, це не визнано прогулом, хоча можуть бути застосовані інші санкції.

Прогулом без важливої ​​причини вважаються:

Самовільне використання відгулів чи чергових відпусток без погодження з керівництвом.

Залишення роботи до завершення терміну трудового договору без підстави для дострокового розірвання.

Порушення вимог щодо письмового попередження про звільнення за власними бажаннями.

працівник пішов з роботи до закінчення двотижневого строку з моменту подання відповідної заяви.

Коли можна не з'являтися на роботі?

Працівники можуть бути відсутні на роботі за певних причин, зокрема:

Стихійні лиха (пожежа, повінь тощо).

Аварії або зупинка транспорту.

Виконання громадського обов'язку (надання допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях).

Догляд за хворим членом родини.

Відсутність за згодою керівництва.

Проблеми зі здоров'ям.

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