Спочатку Кабмін вирішив не бронювати цю категорію чоловіків, які працюють на критично важливих підприємствах; проте згодом рішення уряду змінилося.

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про додаткове бронювання працівників для забезпечення стабільної роботи критично важливих інфраструктурних об'єктів.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді України розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він додав, що уряд планує забронювати ремонтні бригади операторів газорозподільних мереж. Це важливо для забезпечення безперебійної роботи газових мереж в країні.

"У нас газовики заброньовані. Внесено відповідне рішення, сьогодні уряд окремо понад норму забронює ремонтні бригади облгазів", - заявив він.

До слова, раніше народний депутат Олексій Гончаренко, зокрема, повідомив, що уряд спочку вирішив не бронювати людей на таких посадах, проте у розмові з Денисом Шмигалем, стало зрозуміло, що бронювання таки нададуть.

Раніше Politeka писала, що в Україні молоді хлопці, яким виповнюється 17 років, повинні стати на військовий облік, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Заступник начальника відділу призову сектору комплектування Кіровоградського обласного ТЦК і СП Дмитро Сухий пояснив, що ця процедура не пов'язана з мобілізацією. Детальніше дивіться за посиланням.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.