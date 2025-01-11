Юрчишин зауважив, що найбільш надійною гарантією безпеки для України могло стати членство в НАТО.

Український народ не може не очікувати скасування воєнного стану після припинення бойових дій.

Це пояснив народний депутат Ярослав Юрчишин, підкресливши, що для цього кроку необхідні гарантії безпеки та переконання в тому, що Росія не відновить агресію.

Згідно з його словами, рішення про скасування особливого правового режиму ухвалюватиметься після детального аналізу ситуації та консультацій з безпековими структурами країни.

«Не можна просто так скасувати воєнний стан після трьох днів тиші, адже на четвертий день росіяни можуть відновити наступ», – зазначив парламентар.

Він також уточнив, що рішення про скасування повинні базуватися на висновках силових структур, які повинні підтвердити готовність країни до мирного життя.

Юрчишин зауважив, що найбільш надійною гарантією безпеки для України могло стати членство в НАТО. Однак для цього необхідна згода США, і позиція Дональда Трампа та його команди щодо Альянсу є викликає певне занепокоєння.

До слова, що 6 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Однак, ці заходи будуть діяти до 7 лютого 2025 року.

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