У січні 2025 року очікується підвищена силу і збільшена частота магнітних бур, тому до цього варто підготуватися.

Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, які спричинені сплесками сонячної активності.

Сонце викидає в космос потужні потоки заряджених частинок, які стикаються з магнітосферою Землі - зіткнення спричиняють «бурю», яка впливає на біосферу, технічні системи та навіть самопочуття людей.

Про сонячну активність та магнітні бурі повідомили на офіційному сайті Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA, США).

Коли будуть відчутні магнітні бурі на тижні з 13 по 19 січня:

12 січня — слабка буря з К-індексом 3;

16 січня — помірна буря з К-індексом 4;

17 січня — слабка буря з К-індексом 3;

18 січня — слабка буря з К-індексом 3;

19 січня — слабка буря з К-індексом 3.

У дні магнітних бурь варто дотримуватися нормального розпорядку дня, добре харчуватися, пити достатньо води, відпочивати, дихати свіжим повітрям.

Лікарі радять уникати великої кількості кави та енергетиків, алкоголю, шкідливої та жирної їжі.

У деяких людей під час магнітних бур порушується робота серцево-судинної системи, підвищується артеріальний тиск, загострюються хронічні захворювання.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур з 13 по 19 січня, фахівці рекомендують максимально знизити ризик виникнення стресових ситуацій, збільшити час відпочинку та повноцінного сну.

Також потрібно дотримуватись збалансованого режиму живлення та пити достатню кількість води.

Читайте також:

Астрологи назвали знаки, покликані змінити світ на краще: вогнище мудрості та доброти.

Названо знаки Зодіаку, які не змінюються навіть заради кохання.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким завжди щастить.