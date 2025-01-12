Громадяни, які досягнули 65 років і не мають достатнього стажу, можуть претендувати на соціальну допомогу - соцпенсію за віком; проте отримати ці виплати можна лише за певних умов.

В Україні питання виходу на пенсію без необхідного страхового стажу залишається актуальним, особливо для тих, хто не зміг накопичити достатньо років трудової діяльності.

Як інформує Дія, згідно з чинним законодавством, такі особи не можуть отримувати традиційну пенсію за віком, однак є альтернативний варіант виплат. З 65 років громадяни, які не мають достатнього стажу, можуть претендувати на соціальну допомогу, відому як соцпенсія за віком. Однак отримати ці виплати можна лише за певних умов.

Так, допомога не призначається, якщо особа отримує іншу пенсію, працює, має додатковий дохід або якщо протягом року сім'я здійснила покупку або оплату на понад 50 тисяч гривень. Також виплата не буде надана, якщо середньомісячний дохід сім'ї перевищує встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, або виявлено додаткові доходи, не вказані в декларації.

Ще однією умовою для отримання соціальної пенсії є обмеження на майно. Виплату не можуть отримати ті, хто володіє другим житлом площею більше ніж 21 квадратний метр на одну особу або має більше ніж один транспортний засіб. Розмір цієї допомоги залежить від різниці між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середнім доходом сім'ї на одну особу за останні шість місяців. Однак соціальна пенсія не може перевищувати 3 028 гривень.

Законодавство також передбачає, що соціальна пенсія за віком перераховується кожні шість місяців, залежно від змін у майновому стані та доходах отримувача.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.