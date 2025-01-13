Український телеведучий Анатолій Анатоліч різко засудив блогерів Олександра Волошина та Дмитра Євтушенка за їхній подкаст, у якому вони скаржилися на хейт.

Український телеведучий Анатолій Анатолич різко висловився на адресу блогерів Олександра Волошина та Дмитра Євтушенка, які залишили Україну та записали підкаст, скаржачись на хейт із боку співгромадян.

У своєму Instagram Анатоліч висловив обурення щодо їхніх спроб повчати українців, які залишаються в країні під час війни.

Телеведучий зазначив, що підтримує свободу слова, але категорично не погоджується з тим, що втікачі використовують її для виправдання своїх дій.

В опублікованій "сториз" він зазначив, що подібна поведінка з боку блогерів виходить за рамки моралі:

"Коли два блогери, які втекли з країни, збираються, щоб записати підкаст і розповісти, як до них погано ставляться в країні, з якої вони звалили, - сюр якийсь," - написав він.

Анатолич також наголосив, що Волошин та Євтушенко, які заробили популярність на українській аудиторії, не мають морального права звинувачувати співгромадян чи повчати їх, перебуваючи за кордоном.

"Ці блогери заробляли на українцях, а потім втекли до Таїланду чи кудись ще. Тепер вони записують підкасти про те, які всі погані, і виправдовують свою втечу не тим, що вони порушили закон, а звинувачуючи країну. Це повний сюр. Хочете донатити — будь ласка. Але впливати на життя всередині країни? Закрийте рота та не лізьте" - емоційно заявив ведучий.

Анатолич порадив усім втікачам мовчки перебувати за кордоном, не втручаючись у справи України, та закликав аудиторію не підтримувати подібних осіб, які втрачають зв'язок із батьківщиною у складні часи.

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