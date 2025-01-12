Ворог атакував Київ ворог у перші години Нового року, ударному дрону вдалося прорватись до вулиці Банкової.

Через російську атаку постраждав історичний житловий будинок на Печерську – вибухом були пошкоджені шпиль та два поверхи з 6 по 4, на жаль, загинуло двоє мешканців.

Авіаційний експерт Валерій Романенко повідомив, що ймовірно, руйнування в центрі Києва спричинили модернізовані російські "Шахеди".

За його словами, Київ та його центральну частину могли атакувати дрони з круговим розміщенням CRPA-антени.

"Це чергова модернізація ворожого засобу повітряного нападу, бо з такою "начинкою" їх значно важче заглушити РЕБом. Але, я сумнівають, що саме це є стовідсоткова причина, бо коли ворожі дрони летять над Києвом, ми їх не РЕБом глушимо, а ракетами та іншими методами фізичного впливу – кулемети, легкі гармати. Сьогодні (3 січня) я чітко чув роботу "Гепарда", який лупив по цілям, чергами з 5 снарядів. До речі, "Гепард" легше відрізнити від інших систем, бо у нього фіксована черга на 5 снарядів", – розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.

Експерт вважає, що ешелонована система ППО у Києві є і працює досить злагоджено.

Джерело: ТСН.

Нагадаємо, у новорічну ніч Росія атакувала Україну 111 дронами з чотирьох напрямків, українеське ППО збила більшу частину.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

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