Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області призначається при відповідності критеріям.

В Одеській області з окремих категорій пенсіонерів можуть розраховувати на разову грошову допомогу, яку виплачують до Дня Незалежності України, пише Politeka.net.

Водночас порядок отримання коштів відрізняється залежно від статусу людини та того, чи отримує вона інші державні виплати.

Для частини громадян додатково звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно. Якщо інформація про людину вже є у відповідних державних реєстрах, виплату призначать автоматично.

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, такий механізм застосовується до громадян, які вже перебувають на обліку та отримують пенсію, субсидію або відповідні пільги.

Кому гроші нарахують без звернення

Автоматичне призначення разової допомоги в Одеській області передбачене для тих, хто відповідає встановленим вимогам.

Зокрема, кошти без подання окремої заяви мають отримати громадяни, які:

отримують пенсію або довічне грошове утримання;

мають призначену житлову субсидію;

користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг;

не проходять військову службу.

Таким чином, якщо людина вже отримує пенсію, субсидію чи пільгу та має право на відповідну разову допомогу, повторно підтверджувати свої дані через подання заяви їй не потрібно.

Однак важливо враховувати, що автоматичне призначення залежить від наявності необхідної інформації в державних системах.

Скільки можуть виплатити

Сума разової допомоги у 2026 році не буде однаковою для всіх громадян. Розмір виплати визначається залежно від категорії та статусу одержувача.

Відповідні розміри встановлені постановою Кабінету Міністрів України №602 від 13 травня 2026 року.

Тому сам факт отримання пенсії не означає, що кожен пенсіонер отримає однакову суму. Розмір допомоги залежить від того, до якої саме категорії належить людина та які підстави для отримання виплати вона має.

Хто має самостійно звернутися до ПФУ

Автоматичне нарахування поширюється не на всіх потенційних отримувачів. Якщо людина має право на допомогу, але не входить до категорій, яким кошти призначають без заяви, їй потрібно самостійно звернутися до Пенсійного фонду.

Зокрема, це стосується громадян, які:

не отримують пенсію;

не мають житлової субсидії;

не користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг;

не проходять військову службу.

Для таких людей відсутність автоматичного нарахування не означає втрату права на гроші. Однак без подання відповідної заяви виплата не буде призначена автоматично.

Як оформити виплату

Подати документи можна кількома способами в Одеській області. Найпростіший варіант — особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Також заяву можна подати через центр надання адміністративних послуг. Для тих, хто не має можливості відвідати установу особисто, передбачений варіант надсилання документів поштою до відповідного територіального органу ПФУ.

Ще один спосіб — скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України. У такому випадку документи подаються в електронному вигляді з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Перед оформленням допомоги варто заздалегідь підготувати необхідні документи. До заяви потрібно додати копію паспорта та документа, який підтверджує право на відповідну виплату.

Крім того, заявнику потрібно вказати банківські реквізити для перерахування коштів, реєстраційний номер облікової картки платника податків — за наявності — та інші дані, необхідні для призначення допомоги.

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