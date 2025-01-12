Враг атаковал Киев враг в первые часы Нового года, ударному дрону удалось прорваться на улицу Банковой.

Из-за российской атаки пострадал исторический жилой дом на Печерске – взрывом были повреждены шпиль и два этажа с 6 по 4, к сожалению, погибли двое жителей.

Авиационный эксперт Валерий Романенко сообщил, что, вероятно, разрушения в центре Киева повлекли за собой модернизированные российские "Шахеды".

По его словам, Киев и его центральную часть могли атаковать дроны с круговым размещением CRPA-антенны.

"Это очередная модернизация вражеского средства воздушного нападения, потому что с такой "начинкой" их значительно труднее заглушить РЭБом. Но, я сомневаюсь, что именно это стопроцентная причина, потому что когда вражеские дроны летят над Киевом, мы их не РЭБом глушим, а ракетами и другими методами физического воздействия – пулеметы, легкие пушки. Сегодня (3 января) я четко слышал работу "Гепарда", который лупил по целям, очередями из 5 снарядов. на 5 снарядов", – рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

Эксперт считает, что эшелонированная система ПВО в Киеве есть и работает достаточно слаженно.

Источник: ТСН.

Напомним, в новогоднюю ночь Россия атаковала Украину 111 дронами из четырех направлений, украинское ПВО сбило большую часть.

По состоянию на 09.30 подтверждено избиение 63 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов.

ПВО работало в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

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