З прийняттям нового стилю, православні свята українці будуть відзначати на 13 днів раніше, ніж зазвичай.

Найважливіші церковні свята 2025 року за новим стилем:

1 січня - День Василя, Обрізання Господнє.

6 січня - Богоявлення Господнє (Хрещення).

12 січня - священномучениці Тетяни.

30 січня - святителів Василя, Григорія та Івана.

2 лютого - Стрітення Господнє.

23 лютого - М'ясопусний тиждень.

2 березня - Сиропусна (Прощена) неділя.

3 березня - починається Великий піст.

25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці.

26 березня - Собор архангела Гавриїла.

6 квітня - Кирила і Мефодія Солунських.

12 квітня - Лазарева субота.

13 квітня - Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим).

17 квітня - Чистий четвер.

18 квітня - Велика (Страсна) п'ятниця.

19 квітня - Велика субота. Закінчується Великий піст.

20 квітня - Великдень 2025.

23 квітня - святого Юрія Чудотворця.

9 травня - перенесення мощей Миколи Чудоторця.

11 травня - рівноапостольних Кирила і Мефодія.

29 травня - Вознесіння Господнє.

8 червня - Трійця 2025 (П'ятидесятниця).

9 червня - День Святого Духа.

церква, свято

16 червня - початок Петрового посту.

22 червня - день усіх святих українського народу.

24 червня - Різдво Іоанна Хрестителя.

29 червня - апостолів Петра і Павла.

30 червня - собор 12 апостолів.

11 липня - княгині київської Ольги. Кінець Петрового посту.

15 липня - князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі.

20 липня - пророка Іллі.

1 серпня - початок Успенського посту.

6 серпня - Преображення Господнє.

15 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці.

29 серпня - Усікновення голови Іоанна Хрестителя.

8 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці.

14 вересня - Воздвиження Хреста Господнього.

1 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці.

26 жовтня - великомученика Дмитра.

8 листопада - Собор архістратига Михаїла.

15 листопада - початок Різдвяного посту.

21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці.

30 листопада - Андрія Первозванного.

6 грудня - Миколи Чудотворця.

9 грудня - зачаття Пресвятої Богородиці.

22 грудня - великомучениці Анастасії.

24 грудня - Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту.

25 грудня - Різдво Христове.

26 грудня - Собор Пресвятої Богородиці.

27 грудня - первомученика Стефана.

31 грудня - святої Меланії Римської.

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