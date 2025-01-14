З прийняттям нового стилю, православні свята українці будуть відзначати на 13 днів раніше, ніж зазвичай.
Найважливіші церковні свята 2025 року за новим стилем:
1 січня - День Василя, Обрізання Господнє.
6 січня - Богоявлення Господнє (Хрещення).
12 січня - священномучениці Тетяни.
30 січня - святителів Василя, Григорія та Івана.
2 лютого - Стрітення Господнє.
23 лютого - М'ясопусний тиждень.
2 березня - Сиропусна (Прощена) неділя.
3 березня - починається Великий піст.
25 березня - Благовіщення Пресвятої Богородиці.
26 березня - Собор архангела Гавриїла.
6 квітня - Кирила і Мефодія Солунських.
12 квітня - Лазарева субота.
13 квітня - Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим).
17 квітня - Чистий четвер.
18 квітня - Велика (Страсна) п'ятниця.
19 квітня - Велика субота. Закінчується Великий піст.
20 квітня - Великдень 2025.
23 квітня - святого Юрія Чудотворця.
9 травня - перенесення мощей Миколи Чудоторця.
11 травня - рівноапостольних Кирила і Мефодія.
29 травня - Вознесіння Господнє.
8 червня - Трійця 2025 (П'ятидесятниця).
9 червня - День Святого Духа.
16 червня - початок Петрового посту.
22 червня - день усіх святих українського народу.
24 червня - Різдво Іоанна Хрестителя.
29 червня - апостолів Петра і Павла.
30 червня - собор 12 апостолів.
11 липня - княгині київської Ольги. Кінець Петрового посту.
15 липня - князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі.
20 липня - пророка Іллі.
1 серпня - початок Успенського посту.
6 серпня - Преображення Господнє.
15 серпня - Успіння Пресвятої Богородиці.
29 серпня - Усікновення голови Іоанна Хрестителя.
8 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці.
14 вересня - Воздвиження Хреста Господнього.
1 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці.
26 жовтня - великомученика Дмитра.
8 листопада - Собор архістратига Михаїла.
15 листопада - початок Різдвяного посту.
21 листопада - Введення в храм Пресвятої Богородиці.
30 листопада - Андрія Первозванного.
6 грудня - Миколи Чудотворця.
9 грудня - зачаття Пресвятої Богородиці.
22 грудня - великомучениці Анастасії.
24 грудня - Різдвяний святвечір. Кінець Різдвяного посту.
25 грудня - Різдво Христове.
26 грудня - Собор Пресвятої Богородиці.
27 грудня - первомученика Стефана.
31 грудня - святої Меланії Римської.
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