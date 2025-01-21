Він залишився єдиною опорою для своїх синів, які зараз перебувають на передовій.

У Вінницькій області 57-річний чоловік отримав повістку до територіального центру комплектування (ТЦК), при тому, що його двоє синів зараз захищають країну на фронті.

Про це йдеться в в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Однак він відмовився з'явитися для проходження служби, що стало причиною судового розгляду.

Передісторія

У червні минулого року чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Згодом йому вручили повістку, але він не прибув до ТЦК.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття. Чоловік пояснив, що відмовився від мобілізації через поганий стан здоров'я. За його словами, процес проходження ВЛК був «формальним», а коштів на ретельний медичний огляд у Вінниці він не мав.

Особливості історії

Обвинувачений зауважив, що його дружина померла у 2017 році після 11 років паралізації. Вона мала інвалідність першої групи, і чоловік самостійно доглядав за нею. Наразі він залишився єдиною опорою для своїх синів, які перебувають на передовій. Він запевнив суд, що намагається допомогти їм усім, чим може.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації, але врахував особливості його життя та щире розкаяння. У підсумку йому призначили два роки випробувального терміну.

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