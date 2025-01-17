В Україні триває опалювальний сезон, і багатьом громадянам доводиться використовувати дрова для обігріву своїх осель; однак перед тим, як запастися ними - важливо знати, як правильно оформити покупку.

Щоб придбати дрова, потрібно звернутися до найближчого лісництва.

Як зазначають у Державному агентстві лісових ресурсів України, процес починається із подачі заяви на отримання дров. Після цього працівник лісництва розраховує вартість деревини та видає довідку з реквізитами для оплати. Платіж можна здійснити у будь-якому поштовому або банківському відділенні.

Коли кошти надійдуть на рахунок лісгоспу, заяву перевіряє бухгалтер, після чого видається наряд на відпуск дров. Заява підписується уповноваженими особами підприємства, такими як директор або головний лісничий. Важливо, що для отримання дров необхідно надати копії паспорта та ідентифікаційного коду.

Згідно з нормами, на одну людину можна отримати до 17 кубометрів дров. Це орієнтовна кількість деревини, яка є достатньою для забезпечення обігріву оселі протягом зими. Враховуючи середню ціну дров, що складає близько 1 700 гривень за кубометр, така кількість обійдеться в понад 28 000 гривень.

Адвокат Святослав Ліфтянник підкреслює, що важливо зберігати всі документи, що підтверджують покупку дров. Квитанції та інші документи можуть стати в пригоді, щоб уникнути проблем із правоохоронними органами. У разі перевірки без підтверджуючих документів, можуть виникнути питання щодо законності володіння деревиною.

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