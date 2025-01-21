В Україні набрали чинності змін у правилах надання пільг, які стосуються ситуацій, коли особа, на яку оформлені пільги, забрана в полон або зникає безвісти.
Відтепер право на отримання пільг можуть мати не тільки самі пільговики, а й члени їхньої родини, пояснили в Пенсійному фонді України.
13 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1420, якою регулюється порядок надання пільг на оплату комунальних послуг. Згідно з новими правилами, пільги можуть отримувати родичі осіб, внесених до Реєстру осіб із правом на пільги, у разі їхнього полону або зникнення безвісти за особливих обставин.
Якщо пільговик потрапив у полон чи зник безвісти, його близькі родичі, які проживають за місцем реєстрації, мають право подати заявку для отримання пільги. Для цього необхідно подати кілька документів, зокрема:
заяву в довільній формі;
витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Зміни до отримувача можна подати через кілька каналів, серед яких:
сервісні центри Пенсійного фонду України;
органи місцевого самоврядування або ЦНАП;
пошта до відповідного органу Пенсійного фонду;
вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
Після подачі заяви виплати будуть нараховані з наступного місяця на банківський рахунок члена родича пільговика.
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