Мобілізований військовослужбовець відмовився виконати наказ про штурм російських позицій під час контрнаступу 2023 року.

Шевченківський районний суд міста Запоріжжя ухвалив вирок.

За словами підсудного, він відмовився йти на штурм через погіршення здоров'я і страху за своє життя. Під час судового процесу чоловік пояснив, що з 25 березня 2022 року проходить військову службу. У лютому 2023 року під час перебування в Бахмуті він отримав мінно-вибухову травму, яка потребувала лікування. Проте через нестачу лікування він не зміг повністю відновитися, і головний біль став заважати виконанню бойових завдань.

У жовтні 2023 року підсудний отримав усний наказ від командирів вирушити на штурм російських позицій, але категорично відмовився виконати його, оскільки був переконаний, що з таких позицій «ніхто не повертається». Важливим моментом стало те, що він не був зазначений у бойовому розпорядженні, але дізнався про це лише під час судового процесу.

Позиція військових і медичних працівників

Начальник медичного пункту військової частини, де служив обвинувачений, підтвердив, що підсудний проходив лікування після травми, але також спостерігався випадок, коли чоловіка затримали у стані наркотичного сп'яніння під час перебування в госпіталі.

Командир військової частини, в якій служив обвинувачений, повідомив, що відмова від виконання завдання призвела до зниження ефективності виконання бойового завдання.

Вирок суду

Після завершення аналізу матеріалів справи суд визнав мобілізованого винним у невиконанні наказу за частиною 4 статті 402 Кримінального кодексу України. За цей злочин він був засуджений до п'яти років позбавлення волі.

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