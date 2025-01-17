Девід Аксельрод, відомий раніше як Володимир Ткаченко, став улюбленцем глядачів завдяки участі у популярних українських телевізійних проектах, таких як "Х-Фактор" та "Танці зі зірками".

Однак його життя та кар'єра пройшли значні зміни, особливо в останні роки, навчаючись у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури, він почав робити перші кроки на сцені. У 2004 році Ткаченко здобув перемогу у проекті "Караоке на майдані", що стало його першим значним кроком у музичну індустрію.

Наступні роки були присвячені участі у конкурсах та фестивалях, таких як "Таврійські ігри" та "Нова хвиля-2007", де він представляв Україну у складі гурту "Барселона". У 2006 році він став одним із чотирьох фіналістів Нацвідбору на "Євробачення", а пізніше продовжив музичну кар'єру, створюючи авторські пісні.

У 2011 році Ткаченко став одним із учасників популярного шоу "Х-Фактор", де завдяки своєму таланту дійшов до фіналу. Пізніше його запросили взяти участь у "Танці зі зірками", де він посів третє місце, став одним із улюбленців глядачів.

Не зупинятися на досягнутому, 2018 року він повернувся на сцену вже під новим ім'ям — Девід Аксельрод.

За часів повномасштабного вторгнення росії в Україну Девід Аксельрод не залишився осторонь. Разом з дружиною він відкрив благодійний фонд "Дякую" і вступив до лав тероборони. , згадавши, що співав для солдатів, які звільняли Київщину.

У тому ж році Аксельрод випустив пісню "Захисники", присвятивши її всім українським захисникам. Останніми місяцями співак майже не ділиться подробицями свого життя в соцмережах.

Менше інформації про нього та від його дружини, Олени Мозгової, яка привітала його з днем ​​народження у червні 2023 року, але більше жодних постів про нього не публікувала.

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