Во времена полномасштабного вторжения россии в Украину Дэвид Аксельрод не остался в стороне.

Дэвид Аксельрод, известный ранее как Владимир Ткаченко, стал любимцем зрителей благодаря участию в популярных украинских телевизионных проектах, таких как "Х-Фактор" и "Танці з зірками".

Однако его жизнь и карьера прошли значительные изменения, особенно в последние годы. Еще в юности, учась в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры, он начал делать первые шаги на сцене. В 2004 году Ткаченко одержал победу в проекте "Караоке на майдані", что стало его первым значимым шагом в музыкальную индустрию.

Следующие годы были посвящены участию в конкурсах и фестивалях, таких как "Таврийские игры" и "Новая волна-2007", где он представлял Украину в составе группы "Барселона". В 2006 году он стал одним из четырех финалистов Нацотбора на "Евровидение", а позже продолжил музыкальную карьеру, создавая авторские песни.

В 2011 году Ткаченко стал одним из участников популярного шоу "Х-Фактор", где благодаря своему таланту дошел до финала. Позже его пригласили участвовать в "Танці з зірками", где он занял третье место, став одним из любимцев зрителей.

Не останавливаться на достигнутом, в 2018 году он вернулся на сцену уже под новым именем — Дэвид Аксельрод.

Во времена полномасштабного вторжения россии в Украину Дэвид Аксельрод не остался в стороне. Вместе с женой он открыл благотворительный фонд "Дякую" и вступил в ряды терробороны. Певец активно делился своими военными фото и публикациями в соцсетях, а в апреле 2022 года сообщил о своей службе, упомянув, что пел для солдат, освобождавших Киевщину.

В том же году Аксельрод выпустил песню "Захисники", посвятив ее всем украинским защитникам. В последние месяцы певец почти не делится подробностями своей жизни в соцсетях.

Меньше информации о нем и от его жены, Елены Мозговой, которая поздравила его с днем рождения в июне 2023 года, но больше никаких постов о нем не публиковала.

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