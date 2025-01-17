Свою музичну кар'єру Діля розпочав у 1993 році у складі культового гурту ТНМК, з якого став лауреатом першої премії на "Червона рута-1997".

Едуард Приступа, відоміший як Діля, — український співак, композитор і колишній учасник гурту "Танок на Майдані Конго".

Родом із Харкова, 48-річний музикант залишив значний слід в українській музичній індустрії, а також пережив непрості випробування, включаючи боротьбу з раком та втрати через війну.

Свою музичну кар'єру Діля розпочав у 1993 році у складі культового гурту ТНМК, з якого став лауреатом першої премії на "Червона рута-1997". Його творчий шлях продовжився у 2004 році, коли він залишив колектив та створив власний рок-гурт "НеДіля".

У лютому 2016 року Едуард зіткнувся з діагнозом – рак яєчка другої стадії. Хвороба швидко прогресувала, і музикантові була потрібна термінова операція. Завдяки підтримці українців, які зібрали необхідну суму, та професіоналізму лікарів, він успішно пройшов лікування. Вже за місяць після операції Діля оголосив, що переміг хворобу.

У жовтні 2017 року Едуард одружився вдруге з дівчиною Яною, а в 2018 році в їх сім'ї народилася дочка Даяна. Проте війна принесла нові випробування.

На початку російського вторгнення будинок артиста в Гостомелі був зруйнований і пограбований окупантами.

Незважаючи на випробування, Діля продовжує активно працювати. Влітку 2022 року він розповів про масштабний крадіжку російськими окупантами його франкомовної колискової пісні, присвяченої дочці.

Артист також займається створенням музики, співпрацює з українськими артистами та розвиває проект "Аудіоказки українською", що надає дітям доступ до якісних українських казок.

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