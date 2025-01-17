Свою музыкальную карьеру Диля начал в 1993 году в составе культовой группы ТНМК, с которой стал лауреатом первой премии на "Червона рута-1997".

Эдуард Приступа, более известный как Диля, — украинский певец, композитор и бывший участник группы "Танок на Майдані Конго".

Родом из Харькова, 48-летний музыкант оставил значительный след в украинской музыкальной индустрии, а также пережил непростые испытания, включая борьбу с раком и утраты из-за войны.

Свою музыкальную карьеру Диля начал в 1993 году в составе культовой группы ТНМК, с которой стал лауреатом первой премии на "Червона рута-1997". Его творческий путь продолжился в 2004 году, когда он покинул коллектив и создал собственную рок-группу "НеДіля".

В феврале 2016 года Эдуард столкнулся с диагнозом — рак яичка второй стадии. Болезнь быстро прогрессировала, и музыканту потребовалась срочная операция. Благодаря поддержке украинцев, собравших необходимую сумму, и профессионализму врачей, он успешно прошел лечение. Уже через месяц после операции Диля объявил, что победил болезнь.

В октябре 2017 года Эдуард женился во второй раз на девушке Яне, а в 2018 году в их семье родилась дочь Даяна. Однако война принесла новые испытания.

В начале российского вторжения дом артиста в Гостомеле был разрушен и ограблен оккупантами. В 2022 году музыкант пережил трагедию — его мама скончалась после ракетного обстрела Харькова, вызвавшего сердечный приступ.

Несмотря на испытания, Диля продолжает активно работать. Летом 2022 года он рассказал о масштабной краже российскими оккупантами его франкоязычной колыбельной песни, посвященной дочери.

Артист также занимается созданием музыки, сотрудничает с украинскими артистами и развивает проект "Аудиосказки на украинском", предоставляющий детям доступ к качественным украинским сказкам.

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