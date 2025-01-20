Ціни на такі основні продукти, як картопля, капуста, морква та цибуля можуть змінюватися

2025 рік розпочався з підвищення цін на основні продукти харчування, і, ймовірно, тенденція до зростання триватиме протягом року.

Про це інформує "РБК-Україна".

Очікується, що найбільше подорожчають курячі яйця, а загальна вартість продукту може зрости на 10-20% залежно від демографічних та економічних факторів, таких як логістика і купівельна спроможність населення, зазначає "РБК-Україна".

Згідно з прогнозами, ціни на такі основні продукти, як картопля, капуста, морква та цибуля можуть змінюватися таким чином:

Яйця: середня ціна зросте з 60 до 68-76 гривень за десяток;

Картопля: вартість підвищиться від 35 до 40-45 гривень за кілограм;

Капуста: ціна може змінюватися від 40 до 40-45 гривень за кілограм;

Морква: з 32 гривень за кілограм ціна може піднятися до 36-40,5 гривень;

Цибуля: вартість цибулі зросте з 16 до 18-21 гривень за кілограм;

Хліб: ціна може змінюватися від 22-25 до 28-32 гривень за буханку.

Також Politeka писала про те, що в 2025 році в Україні зростуть ціни одразу на кілька видів продуктів - збільшення вартості продуктів в супермаркеті та магазинах варто очікувати вже навесні.

Народний депутат зазначив, що в Україні очікується подорожчання ряду продуктів, зокрема: шоколаду (до 80-85 гривень за плитку); овочів, особливо картоплі; фруктів; хліба; макаронних виробів.

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