Затримані перебувають під вартою, і наразі триває розслідування, що дозволить встановити всі деталі їхнього злочину.

Співробітники Служби безпеки України нейтралізували диверсійну групу російських спецслужб, що діяла в Рівненській області.

Як повідомили у СБУ, агентами було встановлено саморобний вибуховий пристрій (СВП) на залізничній колії, на яку на той момент рухався вантажний потяг Сил оборони України.

Оперативники СБУ вчасно зупинили ешелон на безпечній відстані і забезпечили охорону місця події, що дозволило уникнути серйозних наслідків та людських жертв. Після усунення пошкоджень на колії, рух поїзда був відновлений.

У процесі проведення оперативно-розшукових заходів були затримані двоє місцевих жителів віком 30 і 32 роки, яких ворог завербував через канали пошуку "швидкого заробітку" в Телеграмі. За вказівкою російських спецслужб, вони виготовили вибуховий пристрій з пластиду, отриманого зі схрону, і заклали його під рейки. Коли військовий ешелон наблизився, зловмисники дистанційно підірвали вибухівку, сподіваючись порушити залізничну логістику для постачання оборонних вантажів.

Під час обшуку у затриманих були вилучені елементи СВП та мобільні телефони з доказами їхньої підривної діяльності на користь Росії. Ворожим агентам повідомлено про підозру за статтею 113 Кримінального кодексу України (диверсія в умовах воєнного стану).

Затримані перебувають під вартою, і наразі триває розслідування, що дозволить встановити всі деталі їхнього злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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