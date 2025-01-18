У 2025 році на каву в Україні продовжуватимуть зростати ціни через скорочення врожаю в Бразилії, яке вже позначилося на вартості популярних сортів.

Про це пише Bizagro.

Таким чином, арабіка подорожчала на 85%, а робуста — на 90%. Це вплинуло на ціни в кав'ярнях, де вартість чашки еспресо збільшилася на 30%. Якщо раніше за одну порцію потрібно було заплатити в середньому 24 гривні, то тепер вона коштує вже 31 гривню. У Києві ціна сягає 36 гривень, а в Одесі — до 40 гривень.

Основною причиною здорожчання є посуха, яка серйозно вплинула на врожайність кави в Бразилії, що спричинило дефіцит сировини. Аномальний клімат і зменшення обсягів виробництва змушують експертів прогнозувати подальше зростання ціни на каву до кінця першого кварталу 2025 року.

Крім того, українці можуть зіткнутися з подорожчанням шоколаду. За словами власника компанії «Какао Смак», у найближчий місяць вартість шоколадних виробів може зрости на 50-70%, через здорожчання сировини, необхідної для його виробництва.

Також Politeka писала про те, що подорожчання продуктів харчування в Україні наприкінці 2024 року було спричинене зростанням виробничих витрат, зокрема підвищенням закупівельних цін на сировину.

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