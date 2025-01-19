Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес.

Експерти опублікували календар магнітних бур до кінця січня.

Календар магнітних бур на основі даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9, для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – це сильна магнітна буря.

Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я людей, особливо на тих, хто має хронічні захворювання, чутливість до змін погоди чи серцево-судинні проблеми.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес.

Магнітні бурі впливають на електронні пристрої, системи навігації та зв'язок, що може створювати додаткові незручності у повсякденному житті.

Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Календар магнітних бур до кінця січня виглядає так:

16-20 січня слабка магнітна буря з К-індексом 3, але 16 січня варто очікувати на середню магнітну бурю з К-індексом 4

21-30 січня слабка магнітна буря з К-індексом 2

31 січня сильна магнітна буря з К-індексом 5.

Важливо відзначити, що прогноз магнітних бур на кінець січня є орієнтовним і може змінюватись в залежності від сонячної активності.

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