Спадкоємцями, які першими претендують на майно тієї чи іншої особи, завжди виступають діти; водночас, якщо спадщину надають кільком дітям - її обов'язково розділяють порівну.

Проте певні обставини можуть призвести до позбавлення особи права на спадщину.

Відповідно до статті 1224 Цивільного кодексу України, одним із головних критеріїв для можливості отримання спадку є належне піклування про спадкодавця. Якщо суд визнає, що спадкоємець неналежно піклувався про людину, що потребувала допомоги через хворобу або інвалідність, його можуть позбавити права на майно.

Основними підставами для позбавлення права на спадщину, окрім неналежного піклування, є:

Умисні злочини. Людина, яка умисно позбавила життя спадкодавця чи іншого потенційного спадкоємця, позбавляється права на спадщину. Те ж саме стосується спроби перешкодити складанню або зміні заповіту.

Проблеми з батьківськими правами. Батьки, позбавлені батьківських прав до моменту відкриття спадщини, також втрачають право на спадок.

Невірні шлюби. Якщо шлюб між спадкодавцем і другим подружжям був визнаний недійсним судом, це може позбавити другого подружжя права на спадщину після смерті.

Важливо знати, що перелічені підстави поширюються на всіх спадкоємців, у тому числі й на тих, хто має право на обов’язкову частку у спадщині, а також на осіб, на користь яких зроблено заповідальний відказ.

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