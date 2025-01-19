Декларація подається декількома категоріями громадян та у відповідні терміни.

В Україні фізичні особи-підприємці (ФОП) зобов'язані подавати декларацію про свої доходи відповідно до вимог законодавства.

Податкова служба Харківської області нагадала, хто з підприємців зобов'язаний подати декларацію за підсумками 2024 року.

Кому потрібно подавати декларацію?

Відповідно до інформації від податкової служби, декларацію про майновий стан і доходи мають подавати:

Підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування.

Особи, що займаються незалежною професійною діяльністю.

Іноземці, які здобули українське резидентство.

Громадяни, які мають намір виїзду за кордон на постійне місце.

Терміни подання декларацій:

До 1 травня 2025 року — підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування, та особи з незалежною професійною діяльністю повинні подати звітність. Ця дата є крайньою для громадян, які повинні надати податкову декларацію.

ФОП, які припинили діяльність , — звітують протягом 20 календарних днів після місяця, в якому була здійснена державна реєстрація припинення підприємницької діяльності.

Резиденти, які змінюють місце проживання та виїжджають з України, мають подати декларацію за 60 днів до виїзду.

До 31 грудня 2025 року — декларацію подають громадяни, які користуються податковими знижками.

Що потрібно задекларувати?

Не лише зарплата або грошове забезпечення підлягають декларуванню. У декларації також слід вказати доходи від дивідендів, аліментів, пенсій, благодійної допомоги, спадщини та інших джерел доходу, як це встановило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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